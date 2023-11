DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag in Grün

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 37,62 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 37,62 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 37,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 446.212 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,40 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,36 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,21 EUR im Jahr 2023 aus.

