DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag im Aufwind

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 37,93 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 37,93 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 37,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 992.024 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Gewinne von 24,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 11,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 startet im Plus