DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 37,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 37,27 EUR. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,27 EUR zu. Bei 37,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 72.273 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,36 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.094,00 EUR – eine Minderung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.029,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,21 EUR je Aktie belaufen.

