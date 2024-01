DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag mit KursVerlusten

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 44,66 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,66 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 325.380 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 5,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 35,90 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 24,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.038,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19.398,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

