DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,91 EUR.

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,99 EUR. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.661 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

