DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 33,81 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 33,81 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 33,74 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 33,97 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.278 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 45,67 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 25,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,92 Prozent.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,64 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,16 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Am 05.03.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

