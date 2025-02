DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 33,63 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 33,63 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,57 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 231.404 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 44,80 EUR markierte der Titel am 02.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 33,03 EUR fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

