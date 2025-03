DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Kurseinbußen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 37,65 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 37,65 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 37,45 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.585 Stück gehandelt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,18 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 12,27 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 2,81 EUR im Jahr 2024 aus.

