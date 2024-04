DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tritt am Vormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 39,16 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,16 EUR. Bei 39,24 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.401 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Gewinne von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (36,04 EUR). Abschläge von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,21 Prozent auf 21.348,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je Aktie aus.



