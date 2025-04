DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 37,45 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 37,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 36,60 EUR. Bei 36,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.699.125 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 15,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 13,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,25 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 22,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,12 EUR je Aktie belaufen.

