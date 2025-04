DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,5 Prozent auf 37,47 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 37,47 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,60 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.682.004 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 33,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,85 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,25 EUR aus.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

