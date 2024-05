DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 39,89 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 39,89 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,72 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 409.946 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,94 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,66 Prozent.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,78 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

