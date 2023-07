DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursplus

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 44,91 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 44,91 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 45,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 396.032 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 0,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 33,92 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,90 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

