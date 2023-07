DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,01 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,01 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,10 EUR. Bei 44,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 813.211 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2023 auf bis zu 45,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,07 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 48,90 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 20.918,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 22.593,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Am 01.08.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,40 EUR fest.

