DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 43,74 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 43,74 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,85 EUR. Bei 43,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 404.059 Aktien.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 7,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 47,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,32 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.593,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

