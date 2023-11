DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag nahezu unbewegt

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 37,81 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 37,81 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,53 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 386.140 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 19,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,09 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,85 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 50,36 EUR angegeben.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Am 05.11.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

