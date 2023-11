DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,58 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 37,58 EUR ab. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,57 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.683 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.094,00 EUR – das entspricht einem Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

