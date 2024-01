DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,37 EUR.

Mit einem Kurs von 44,37 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 44,12 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.717 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,04 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,08 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent verringert.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

