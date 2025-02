DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag nahe Vortagesniveau

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 34,26 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,26 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,32 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 33,80 EUR. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 377.345 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,45 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,73 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 3,59 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,59 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,40 Mrd. EUR in den Büchern standen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Januar 2025 ein

XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone