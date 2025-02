DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 33,91 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 33,91 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 33,84 EUR. Bei 34,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.928 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 44,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 31,07 Prozent zulegen. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Abschläge von 2,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,40 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,81 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Januar 2025 ein

XETRA-Handel: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone