DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 42,25 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 42,25 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,22 EUR. Mit einem Wert von 42,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 449.571 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DHL Group (ex Deutsche Post) seine Aktionäre 2022 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,29 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.038,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

