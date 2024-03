DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Montagvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 42,46 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 42,46 EUR ab. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.743 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,13 Prozent.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,29 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

