DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 37,53 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 37,53 EUR. Bei 37,42 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,90 EUR. Bisher wurden heute 846.327 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2024 auf bis zu 42,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 11,99 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

