DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Wert von 39,62 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,62 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,90 EUR aus. Bei 39,59 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 282.058 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 9,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,83 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 21.348,00 EUR, gegenüber 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,21 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,09 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

