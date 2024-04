DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 39,85 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 39,85 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 704.775 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 18,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 9,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,83 EUR gegenüber 1,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21.348,00 EUR – eine Minderung von 10,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.776,00 EUR eingefahren.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

