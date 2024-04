DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kursplus

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 39,77 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 39,77 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,77 EUR. Bei 39,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 26.091 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 9,39 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 06.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR im Vergleich zu 23.776,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

