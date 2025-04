DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 36,08 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,2 Prozent auf 36,08 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 35,98 EUR. Bei 36,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 956.435 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 22,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 33,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

