DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 36,81 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 36,81 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 36,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,87 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 132.427 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 20,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 14.01.2025 auf bis zu 33,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,70 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,12 EUR im Jahr 2025 aus.

