DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,31 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,31 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,43 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 817.273 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 04.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,28 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 29,68 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,50 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.918,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,43 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

