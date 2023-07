DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,27 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 45,27 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,43 EUR. Mit einem Wert von 45,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40.801 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 45,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 34,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,75 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.918,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

