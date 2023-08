DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt am Mittag Vortagesniveau

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,94 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,94 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,22 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,72 EUR aus. Bei 44,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 298.316 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Kursverlust von 32,46 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.593,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie von Gewinnmitnahmen geprägt: DHL nach überproportionalem EBIT-Rückgang optimistischer für 2023

Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie