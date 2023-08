DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,95 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,95 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,22 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,94 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,21 EUR. Zuletzt wechselten 39.443 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 6,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.094,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.593,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

