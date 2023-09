DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 42,45 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 42,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 689.828 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,03 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 20.094,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.029,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,37 EUR je Aktie.

