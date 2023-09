DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,19 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 43,19 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,19 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,10 EUR. Bisher wurden heute 26.757 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 45,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24.029,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.094,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

