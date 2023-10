DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 37,82 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 37,82 EUR ab. Bei 37,60 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 37,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 513.958 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 30,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 19,41 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

DAX-Handel aktuell: DAX liegt letztendlich im Minus