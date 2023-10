DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 37,90 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 37,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.217.216 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,15 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,48 EUR ab. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 24,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,05 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.029,00 EUR gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Am 05.11.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

