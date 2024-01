DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Mittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 43,99 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 43,99 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,91 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 376.126 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (35,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.398,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Zuversicht in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu