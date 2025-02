DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag in Rot

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 34,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 34,18 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,11 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,26 EUR. Bisher wurden heute 322.356 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei 44,45 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 23,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.01.2025 bei 33,03 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 3,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,50 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,68 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

