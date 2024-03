DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Mittag

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 41,84 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 41,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 905.146 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 12,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 13,86 Prozent wieder erreichen.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,29 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.398,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.038,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

