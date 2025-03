DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Mittwochmittag an

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 39,04 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 39,04 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,17 EUR an. Bei 38,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.129.232 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 42,44 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,68 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 20,59 Mrd. EUR gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 2,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

