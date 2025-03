DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittwochvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 38,73 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,05 EUR. Bisher wurden heute 257.414 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 9,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 14,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 40,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,59 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,40 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

