DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 39,38 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 39,38 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 410.132 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,49 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,91 EUR angegeben.

Am 06.03.2024 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 21.348,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,09 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

