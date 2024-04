DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 39,13 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 39,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 39,08 EUR. Mit einem Wert von 39,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.214.264 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 20,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 8,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,09 EUR je Aktie aus.

