DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Freitagvormittag

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 39,50 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 39,50 EUR nach. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.553 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,10 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.776,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21.348,00 EUR.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag