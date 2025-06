DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 40,20 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 40,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,20 EUR. Bei 40,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 31.476 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 10,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 29,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

