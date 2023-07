DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 45,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 45,05 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,99 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 494.472 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,12 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,41 Prozent auf 20.918,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL Group-Aktie dreht ins Plus: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 46 Euro - 'Neutral'

DHL Group-Aktie steigt: Deutsche Post stellt Prospektbündel-Geschäft ein

So schätzen Analysten die Deutsche Post-Aktie ein