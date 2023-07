DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,05 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 45,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,98 EUR. Mit einem Wert von 45,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 987.044 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 45,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 0,84 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 51,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 49,28 EUR angegeben.

Am 03.05.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.918,00 EUR im Vergleich zu 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,41 EUR je Aktie belaufen.

