DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 45,12 EUR ab.

Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 45,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,03 EUR. Zuletzt wechselten 78.085 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 45,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,23 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.918,00 EUR – eine Minderung von 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.593,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,41 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

