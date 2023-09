DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 41,59 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 41,59 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 41,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,00 EUR. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83.357 Stück gehandelt.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 11,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 29,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 40,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,03 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,37 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

