DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 38,28 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,28 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 477.102 Stück.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,90 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 30,48 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 25,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,05 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

